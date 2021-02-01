ضبط مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 09:01 صباحا
مزور عثر بحوزته على أختام ووثائق رسمية، 31 يناير 2021، (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق مثل كروت الرخص بمختلف درجاتها ودمغات التجول المزورة.

وقبضت فرقة تحرٍ بمكتب البحث الجنائي في المديرية على المتهم بحوزته تلك الأختام، التي تخص مكتبي ترخيص الجفارة وطرابلس، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات عن وجود شخص يسجل سيارات بالتعاون مع مكاتب خدمات في منطقة الفرناج، مستعملًا أختامًا مزورة، حيث جرى رصده والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، ثم تسليمه إلى الجهات المختصة.

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