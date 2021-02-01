إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الأحد، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الفيروس.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «110» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، سجلت 325 إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.