وليامز تبدأ جلسة الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 09:51 مساء
وليامز خلال إدارتها لجلسة الحوار الرقمي مع الليبيين. الأحد 31 يناير 2021. (البعثة الأممية)

بدأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز, مساء اليوم الأحد، جلسة الحوار الرقمي المباشر مع الليبيين، وفق ما أعلنته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتأمل وليامز مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين، خاصة السيدات والشباب في الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة. وتهدف من خلالها إلى «جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات».

- وليامز تأمل مشاركة أكبر عدد من الليبيين في الجلسة الحوارية الرقمية

وقالت البعثة الأممية إنها تتوقع طرح عدد كبير من الأسئلة، التي سيقوم فريق تابع لها «بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها».

ونشرت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» رابطًا للموقع الإلكتروني للجلسة الحوارية الرقمية مع وليامز، آملة مشاركة أكبر من الليبيين والليبيات.

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