مصلحة الأحوال المدنية ووزارة العمل توقعان اتفاقية للربط الإلكتروني

مراسم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصلحة الأحوال المدنية. (مصلحة الأحوال المدنية)

وقعت مصلحة الأحوال المدنية ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، اتفاقية للربط الإلكتروني انفاذا لاستراتيجية الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن، بحسب ما أعلنته كل من الوزارة والمصلحة اليوم الأحد.

وقالت مصلحة الأحوال المدينة إن نائب رئيسها محمود عمار معتوق وقع مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل مسعود القذافي «اتفاقية تعاون مشترك لربط منظومات الوزارة مع منظومة المصلحة» بحضور المفوض بالوزارة المهدي الأمني الورضمي.

وأوضحت المصلحة أن الاتفاقية «تهدف إلى مكافحة الفساد والتحقق من الأرقام الوطنية والمسارعة في الإفراجات المالية وانسياب المعلومات ومطابقتها».

وأكد المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الورضمي على أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، معتبرا أنه «نقلة نوعية تسهم في تنظيم قاعدة بيانات العاملين في القطاع الإداري العام».

وحضر توقيع الاتفاقية عن مصلحة الأحوال المدنية المستشار القانوني، محمد مؤمن، وعن وزارة العمل، المستشار حسن الكاسح، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية، ناصر بربه ومدير إدارة التشغيل والاستخدام، محمد بروطة، ومدير مكتب الشؤون القانونية، نعيمة عاشور، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، ربيعة عمار، ومدير مكتب تقنية المعلومات، إلياس الحاج.

مراسم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصلحة الأحوال المدنية. (مصلحة الأحوال المدنية)

مراسم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصلحة الأحوال المدنية. (مصلحة الأحوال المدنية)