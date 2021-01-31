«عمل الوفاق»: البدء بحصر العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 09:02 مساء
مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني (الوزارة).

قال مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، إن مديريات الأمن «باشرت بحصر العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبية».

وأضاف أن العمالة الموجودة في سوق العمل تنقسم لثلاثة أنواع المنظمة وهي: «مَن تمتلك مستندات وأذونات دخول رسمية لليبيا وأغلبها استُجلبت من قبل شركات وأفراد، والنوع الثاني وهو مَن يمتلك مستندات، ولم يدخل لليبيا بطريقة شرعية، وأغلبها تعتبر عمالة سائبة، وهي مَن نسعى لتنظيمها وفتح باب التعاقد من الداخل معها، أما النوع الثالث فهو الذي لا يملك مستندات، وفي الأغلب يتكتم هذا النوع حتى على ذكر جنسيته»، وفق ما نشرته الوزارة على موقع «فيسبوك».

وأوضح المصدر الحكومي أن «الحصر يتم تحت إشراف اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الأجنبية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 640 لسنة 2020».

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