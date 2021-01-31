شركة الهروج تستعد لتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 08:19 مساء
أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

تستعد شركة الهروج للعمليات النفطية لتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي، مؤكدة «بدء العد التنازلي من خلال الأعمال الجارية على قدم وساق ومن أجل عودة الحياة مجددًا لهذا المطار التابع» لها.

وأعلنت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، «الانتهاء من عمليات التنظيف حول المطار (Run Way) والطلاء وتوصيل الكابل الكهربائي الخاص بجهاز المرشد اللاسلكي للطيران (Beacon)، كما تم حفر مسار الكابل الكهربائي بطول نحو 1800 متر وتركيب محول كهربائي واستمرار التجهيزات الخاصة ببعض الأعمال الإنشائية».

وقالت شركة الهروج للعمليات النفطية إن هذه الجهود كانت بفضل المجهودات الذاتية لمستخدميها من مختلف الأقسام بميناء رأس لانوف، مشيرة إلى «أن مثل هذه الأعمال كان يتم تنفيذها في السابق عن طريق العطاءات بواسطة شركات خدمية».

 

أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
أعمال الإنشاءات والتجهيز بمطار ميناء رأس لانوف النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)
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