الناظوري يفرض غرامات مالية على المخالفين التدابير الاحترازية لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 06:31 مساء
الفريق عبد الرازق الناظوري (أرشيفية: فيسبوك).

قرر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، فرض غرامات مالية على المخالفين التدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة بالاستناد إلى القانون الصحي رقم (160) لسنة 1973.

وبحسب ما نشرته إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، فإن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرر فرض «50 دينارا كغرامة على كل شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة».

كما قرر أيضا فرض «عشرة آلاف دينار ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح للأشخاص بالدخول لمقر نشاطه دون ارتداء الكمامة»، وفرض «عشرة آلاف دينار غرامة على الأندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور الأنشطة».

وقال رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا إن «جهاز الحرس البلدي معني بجباية الغرامات المالية وفقا للنماذج المعدة من الدولة ( م ح 5)»، وفق إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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