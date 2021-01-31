تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بالواحات خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 05:08 مساء
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في المنطقة خلال يومين.

وجاء ذلك في بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، بشأن الوضع الصحي المحلي وحالات الإصابة في منطقة الواحات.

وقالت اللجنة في بيانها رقم (77) إن نتائج تحاليل «8 عينات» من مختبر الواحات الطبي ليومي السبت والأحد ظهر من بينها ثلاث حالات موجبة و5 عينات سالبة.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات خروج حالة من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام. 

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