السوق الموازية: ارتفاع هامشي للدولار واستقرار باقي العملات الدولية أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 02:49 مساء

عاود سعر الدولار الارتفاع بشكل هامشي مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، في السوق الموازية بعدما انخفض أمس بنحو 11 قرشًا، فيما استقرت باقي العملات مقابل العملة الليبية.

وارتفعت العملة الأميركية لتسجل 5.29 دينار مقابل 5.26 دينار، في آخر تعاملات أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما استقر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، عند 6.39 دينار اليوم، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 7.20 دينار.

كما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي بيعت بـ0.73 دينار، والدينار التونسي الذي استقر عند 1.97 دينار.

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