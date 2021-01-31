بالصور.. التجمع السنوي لمنتسبي الإدارة العامة للتدريب بـ«داخلية الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 01:31 مساء
عناصر شرطية مشاركة في التجمع السنوي للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. (الوزارة)

شارك مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية التابعة للحكومة الموقتة العقيد الشريف إسماعيل اقويدر في التجمع السنوي لمنتسبي الإدارة العامة للتدريب، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن مشاركة اقويدر في هذا الجمع جاءت تنفيذا لتعليمات الوزير إبراهيم بوشناف، مضيفة أن اقويدر أثنى على «الجهود المبذولة من قبل مدير الإدارة العامة للتدريب، والانضباطية الملحوظة وروح الانتماء للمؤسسة الشرطية لمنتسبي الإدارة».

كما شدد على دور الإدارة العامة للتدريب في «تأهيل دماء جديدة للعمل بهيئة الشرطة، كونها شريانا رئيسيا لعمل وتطوير وزارة الداخلية وتدريب الكادر الوظيفي العامل بالوزارة».

وشارك في هذا الجمع السنوي أيضا مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان.

عناصر شرطية مشاركة في التجمع السنوي للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. (الوزارة)
عناصر شرطية مشاركة في التجمع السنوي للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. (الوزارة)
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