لأول مرة.. شركة الكهرباء تعلن انخفاض طرح الأحمال لساعتين

شعار الشركة العامة للكهرباء, (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال ساعتين فقط اليوم الأحد.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها طرح الأحمال لهذا الحد، بعدما كان يصل إلى أكثر من أربع ساعات.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد ساعات طرح الأحمال لهذا لمعدل، بعدما استقر خلال الأيام الماضية عند ثلاث وأربع ساعات.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.