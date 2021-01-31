عميد بلدية غات يبحث سير أعمال الصيانة في المراكز الصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 10:31 صباحا
اجتماع قيادات بلدية غات مع المدير التنفيذي لمنظمة الرواد ومندوب الوكالة الإيطالية محمد علي الفاس, 30 يناير 2021. (بلدية غات)

بحث عميد بلدية غات، عيسى بوخس العدة، سير أعمال الصيانة في المراكز الصحية، ومقترحات المشاريع المستقبلية ضمن خطة 2021.

وبحسب بيان لبلدية غات، اجتمع بوخس العدة، وعضو المجلس البلدي فاطمة محمد سيدي، متابع ملف الصحة ومدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي محمد مصطفى بسة، صباح السبت، مع المدير التنفيذي لمنظمة الرواد محمد الصادق القمودي، ومندوب الوكالة الإيطالية محمد علي الفاسي.

وناقش الاجتماع سير أعمال الصيانة في المراكز الصحية تهالا والعوينات وغات المدينة.

كما تم خلال الاجتماع عرض مقترحات المشاريع المستقبلية، لتدرج ضمن خطة سنة2021، ومنها توريد مستلزمات طبية وتجهيز للمراكز التي تتم صيانتها، فضلا عن تدريب العناصر الطبية العاملة بالمراكز الصحية ورفع كفاءتها.

اجتماع قيادات بلدية غات مع المدير التنفيذي لمنظمة الرواد ومندوب الوكالة الإيطالية محمد علي الفاس, 30 يناير 2021. (بلدية غات)
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