تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا

منظومة «بانتسير» للدفاع الجوي روسية الصنع لدى وصولها ميدان «الشهداء» وسط طرابلس، 20 مايو 2020. (الإنترنت)

قلل خبراء روس من جني واشنطن فوائد من الاستيلاء على منظومة الدفاع الصاروخي «بانتسير- إس1» الروسية في ليبيا، حيث تستعد الولايات المتحدة لنقله إلى قاعدة «رايت باترسون» الجوية الأمريكية في أوهايو بعد مصادرته.



وتثير قضية استيلاء واشنطن على العربة القتالية الروسية دفاع أرض-جو من نوع «بانتسير-إس1» قبل فترة في ليبيا جدلًا بين الخبراء الروس والأميركان، بعدما علق «بنتاغون» على تقرير جريدة «ذا تايمز» البريطانية أكد علمه بما اوردته حيث تم تسليمها سرًا إلى قاعدة «رامشتاين» الجوية الأميركية في ألمانيا.



وقالت مجلة «بوبيلير ميكانيكس» الأميركية، اليوم السبت، إن المركز الوطني للاستخبارات، المتخصص في دراسة المعدات العسكرية الأجنبية، يقع على أراضي قاعدة «رايت باترسون»، حيث سيتم تفكيك المنظومة الروسية وإعادة تجميعها لمعرفة مبادئ تشغيلها.



وأكدت الناطقة باسم «بنتاغون» جيسيكا مكنولتي، أن وزارة الدفاع الأميركية على علم بما نشرته جريدة «ذا تايمز» حول سرقة منظومة «بانتسير- سي 1» للدفاع الجوي روسية الصنع في ليبيا، ونقلها للقوات الأميركية دون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.



وأشارت إلى أن «وزارة الخارجية يمكنها تقديم مزيد البيانات حول سياسة واشنطن تجاه ليبيا».



ماذا ستجني واشنطن من الحصول على المنظومة الروسية؟

وتعليقًا على التطورات أثارت جريدة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية عدة أسئلة حول الفوائد التي يمكن أن تجنيها واشنطن من الاستيلاء على المنظومة الروسية.



وحول كيفية وصول النظام (النسخة المعدة للتصدير) إلى ليبيا، أجاب الخبير العسكري دميتري ليتوفكين، أن ذلك حدث ببساطة بعدما «اشترتها الإمارات من روسيا. ثم أعادت بيعها (أو التبرع بها) للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر»، وفق قوله.



وبخصوص مخاطر تسريب أسرار «بانتسير» بعد سقوطها في أيدي الأميركيين، قال الخبير الروسي إن «بانتسير التي تستخدم في روسيا، تختلف عن النسخة المعدة للتصدير»، وأضاف: «من الواضح أن الثانية هي التي وقعت في أيدي الأميركيين. والولايات المتحدة تعرف دون ذلك المعلومات الأساسية حول المنظومة، لأن هذا السلاح معروض في عديد المعارض الدولية، ويتم تصديره».