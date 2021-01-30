«النواب المغربي» يحذر من «تعقيد» التدخلات الأجنبية الحل الليبي

رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي. (الإنترنت)

حذر رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، من استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبرًا أن من شأنها «تعقيد حل الأزمة وتسهم في تأزيمها».

وجاء التحذير خلال كلمة للمالكي في اجتماع للمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، بحضور رئيسي البرلمانين الأوروبي والإسباني.

ولفت مجلس النواب المغربي، في بيان، إلى جهود الرباط في «تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بفعل المصداقية التي تتمتع بها المغرب» وفق تعبيره، مشددًا على حرصه على تسهيل الحوار الليبي- الليبي دون التدخل في الشأن الليبي.

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واعتبر المصدر أن «أمن واستقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب».

واتفق طرفا لجنة «13+13» لمجلس النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعاتهما بالمغرب على «مبدأ المحاصصة» في اختيار المرشحين للمناصب العليا.

وفي وقت سابق استهجن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا «مبدأ المحاصصة المناطقية» التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية، خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها على مناطق، على حد قوله.