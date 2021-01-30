«سبوتنيك»: أميركا تستعد لنقل نظام «بانتسير- إس1» الروسي من ليبيا إلى أوهايو

منظومة «بانتسير» للدفاع الجوي روسية الصنع لدى وصولها ميدان «الشهداء» وسط طرابلس، 20 مايو 2020. (الإنترنت)

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن الولايات المتحدة تستعد لنقل نظام «بانتسير- إس1» الروسي من ليبيا، إلى قاعدة رايت باترسون الجوية الأميركية في أوهايو بعدما صادرته قوات الوفاق من قوات القيادة العامة في وقت سابق.

ونقلت «سبوتنيك»، عن «بوبيولار ميكانكس»، وهي مجلة أميركية تهتم بالمواضيع العلمية والتقنية، أن نظام «بانتسير- إس1» الروسي سيتم تفكيكه وإعادة تجميعه لمعرفة مبادئ تشغيله.

«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق

وأكدت الناطقة باسم «البنتاغون»، جيسيكا مكنولتي، أن الوزارة على علم بما نشرته صحيفة «تايمز» حول سرقة منظومة «بانتسير- سي 1» للدفاع الجوي روسية الصنع في ليبيا، ونقلها للقوات الأميركية.

وقالت «نحن على علم بما نشرته صحيفة تايمز البريطانية»، دون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.

وأشارت إلى أن «وزارة الخارجية يمكنها تقديم المزيد من البيانات حول سياسة واشنطن تجاه ليبيا».

والخميس، أفادت جريدة «التايمز» البريطانية بنقل نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي الصنع من طراز «بانتسير» المُركب على شاحنة، الذي استولت عليه قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدة جوية أميركية في ألمانيا في «مهمة سرية».

واستولت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على منظومة الدفاع الجوي الروسية، بعد إعلان سيطرتها في مايو الماضي، على قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس) التي كانت تسيطر عليها قوات تابعة للقيادة العامة.

ونقل موقع «ديفينس» عن الجريدة البريطانية معلومات تفيد بأن العملية جاءت جراء مخاوف من أن بطارية الصواريخ «بانتسير إس-1»، المتمكنة في إسقاط الطائرات المدنية، «يمكن أن تقع في أيدي الميليشيات أو مهربي الأسلحة» في ليبيا.