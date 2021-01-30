«دفاع الوفاق» تشارك في اجتماعات لجنة الأمن الأفريقية لـ«إسكات البنادق»

ممثلا وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوفاق خلال اجتماعات اللجنة الفنية المختصة بشؤون الأمن والدفاع بالاتحاد الأفريقي، 30 يناير 2021. (دفاع الوفاق)

شاركت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق ممثلة في العقيد ركن عبدالرحمن الهادي الريشي والعميد أحمد رمضان جويبر ممثلًا لرئاسة الأركان العامة، في اجتماعات اللجنة الفنية المختصة للدفاع والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي.

وعُقدت الاجتماعات التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، عبر تقنية الفيديو، وتأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد الأفريقي والأنشطة الخاصة بالدفاع والأمن، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الدفاع بموقع «فيسبوك».

وحسب البيان، فقد تركزت الاجتماعات حول مناقشة واعتماد «عقيدة الاتحاد الأفريقي لعمليات دعم السلام في القارة الأفريقية»، والتي تأتي «ضمن استراتيجية الاتحاد لاسكات البنادق في القارة السمراء».

- قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم

- السراج يعلن دعم ليبيا لمبادرة الاتحاد الأفريقي لـ«إسكات البنادق 2020»

وعقد الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، قمة تحت شعار «إسكات الأسلحة» سعى خلالها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.

وحينها، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعم الحكومة لمبادرة الاتحاد الأفريقي لـ«إسكات البنادق 2020»، مؤكدًا أنها ستعمل على «إنجاح هذه الخطة لتحقيق الأمن والسلام في القارة، وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية».