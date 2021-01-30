إصابة جديدة و5 حالات شفاء من «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 07:23 مساء
صورة لمدينة طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى خمس حالات شفاء من الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «109 » المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم.

- تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا و5 حالات شفاء في طبرق

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة
عربى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: قررت الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الليبي
رياضة محلية
الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
رياضة عالمية
كاتبة دنماركية تتناول العنف ضد «المسلمة»
ثقافة وفن
اتهام مؤثرة على «تيك توك» بالتحريض على الانتحار
منوعات
النيابة التونسية: لا مادة خطرة في الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية
عربى
فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
دولى
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا