الثني وعقوب يفتتحان مستشفى الشهيد سهيل الأطرش بعد تطويره

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش، لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل «الجماعات الإرهابية».
حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، بحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم.
كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإٔمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
وتم إغلاق المستشفى شهر نوفمبر من العام 2014، نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثير من الدمار.
وأوضح البيان أنه «عقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي يرأسها الثني في حينها، وباشرت الشركات المتخصصة في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية».
وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.
ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.
وأشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.
وشدد السيد الرئيس على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.