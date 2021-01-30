وزير العمل يعلن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 04:54 مساء
وزير العمل والتأهيل، الدكتور المهدي الأمين, (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير العمل والتأهيل، الدكتور المهدي الأمين، اليوم السبت إطلاق الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب التابعة للعام 2021، بدءًا من الأول من فبراير المقبل.

وأوضح الوزير في بيان، اليوم، أنه تم التعاقد مع 13 شركة ومركزا، لتنفيذ الخطة التدريبية في ربوع ليبيا، بعد تحديد عدد من المعايير، منها جودة التدريب والاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وأضاف أن الحرب تسببت في عدم تنفيذ الخطة التدريبية للعام المنصرم 2020، «سنسعى إلى تنفيذ الخطة للعام الحالي 2021 بشكل مكثف للوصول إلى الهدف المتمثل في تأهيل ورفع كفاءة موظفي الوزارة ومكاتب العمل في مختلف الجوانب الإدارية والمالية».

في سياق متصل أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن انطلاق الدورة التدريبية في مجال «التطعيم وإكثار النباتات وإدارة المشاتل»، بمركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية. 

وتهدف الدورة إلى تدريب 25 متدربا على تنفيذ عمليات تطعيم وإكثار النباتات والوصول إلى الطريقة المثلى، مما يسهم في تعظيم نسبة النجاح في عملية التطعيم النباتات وتحديد الموعد المناسب لها، فضلا عن معرفة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تجهيز وإعداد النباتات حتى الوصول بها إلى المرحلة المناسبة لتلك العملية، إضافة إلى توضيح التقنية الخاصة بكل طريقة من طرق التطعيم لرفع نسبة النجاح ومعرفة الأساس الفسيولوجي والتشريحي الذي تمر به النباتات المطعمة بداية من إجراء العملية وحتى تمام نجاحها، وتوضيح العوامل التي تؤثر سلبا على نجاح عملية التطعيم، ومعرفة الاختلافات الجوهرية بين الطرق المختلفة وتحديد الطريقة المثلى لكل محصول.

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