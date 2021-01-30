عميد بلدية بني وليد يبحث مع المسؤولين احتياجات القطاع الصحي في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 04:13 مساء
عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس علي لعزوزي يتابع احتياجات القطاع الصحي العام بالبلدية, 30 يناير 2021. (بلدية بني وليد)

بحث عميد بلدية بني وليد الدكتور يونس علي لعزوزي احتياجات القطاع الصحي العام بالبلدية مع مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد أ.سامي سلامة الوداني.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة ببلدية بني وليد م.محمد امبارك تخيخ، العراقيل التي تواجه القطاع الصحي وأهمها ملف «كورونا».

والثلاثاء الماضي، أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، أيمن الهوادي، وصول شحنة من اللقاح المضاد لمرض «اللشمانيا الجلدية» من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى البلدية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض في المدينة منذ بداية شهر يناير الجاري بلغ 131 حالة إصابة.

وأكد الهوادي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن حالات الإصابة بمرض «اللشمانيا الجلدية» في المدينة «في تزايد»، داعيًا مديري مركز الجملة والمدينة الصحيين إلى التواصل مع مكتب الرعاية الصحية لتسلم العلاج لعيادات الجلدية.

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