وفد من الزنتان يزور بلدية مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 03:04 مساء
مسؤولون في بلدية مصراتة يستقبلون وفدا من الزنتان. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)

زار وفد من بلدية الزنتان بلدية مصراتة «للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلديتين»، كما بحث الطرفان «التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، خصوصا خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».

وقالت بلدية مصراتة في بيان اليوم السبت، إن الزيارة جرت الخميس الماضي، وخلالها تم تأكيد «عمق العلاقات الثنائية بين البلديتين». كما نشرت صفحة البلدية على موقع «فيسبوك»، صورا من استقبال الضيوف. 

وتشكل وفد بلدية الزنتان من عميد البلدية، ورئيس المجلس العسكري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس الحكماء؛ فيما استقبلهم عميد وأعضاء بلدية مصراتة، ورئيس المجلس العسكري بالبلدية، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة، وعدد من رجال الأعمال بالبلدية.

مسؤولون في بلدية مصراتة يستقبلون وفدا من الزنتان. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد بلدية الزتنان إلى بلدية مصراتة. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد بلدية الزتنان إلى بلدية مصراتة. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد بلدية الزتنان إلى بلدية مصراتة. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
جانب من زيارة وفد بلدية الزتنان إلى بلدية مصراتة. (صفحة بلدية مصراتة على فيسبوك)
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