إصلاح أعطال تسببت في توقف وحدات معالجة الغاز بمجمع مليتة الصناعي

جانب من منشآت مجمع مليتة الصناعي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، حدوث توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليتة الصناعي، ما تسبب في توقف باقي الغلايات؛ قبل أن يتم إصلاح الأعطال.



وأكدت الشركة في بيان أن هذا الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن مشغلي العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل إرجاع أولى الغلايات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.



وأضافت: «في ذات الوقت كان العمل جاريا لاسترجاع معدلات الإنتاج بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وإرجاع وحدات معالجة الغاز والكبريت إلى الوضع التشغيلي الطبيعي، وكذلك وحدة توليد الطاقة البخارية».



وجرت عملية الإرجاع بعد «مجهودات مضنية ووقت قياسي من مشغلي وفنيي إدارة مجمع مليتة، وكذلك مشغّلي وإدارة منصّة صبراتة الذين أسهموا في إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية بشكل عام»، وفق البيان.