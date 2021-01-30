شركة الكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم.. (السبت 30 يناير 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 10:29 صباحا
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدد ساعات الطرح المتوقعة ليوم السبت (30 يناير 2021)، إذ يبلغ ساعتين ونصف الساعة.

وأشارت الشركة، في بيان نشرة الأحمال اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للتحكم، إلى ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، التي قد تزيد من عدد ساعات طرح الأحمال، منبهة بضرورة العودة إلى أرقام الشركة والاتصال بها في حال زيادة ساعات انقطاع التيار.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات من قبل الشركة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل الحد من أزمة الإظلام الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي، إذ جرت محاولات لتعميق التعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، وإعادة الشركات الكورية الجنوبية لاستئناف العمل في مشاريعها في ليبيا.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة، الأسبوع الماضي، بتنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات للوحدات العاملة بالشبكة الكهربائية، والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، بينها محطة أوباري الغازية، والوحدات الخمس بمحطتي الزهراء وجنوب طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«أمن بنغازي» تدعو الأهالي إلى البقاء بمنازلهم بسبب موجة الطقس السيئ
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل
سيارات
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن