وفاة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بمؤسسة النفط بفيروس كورونا

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات عبد المحسن عبد المجيد الديلاوي, (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وفاة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة عبد المحسن عبد المجيد الديلاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، «ببالغ الحزن والأسى، تلقّت المؤسسة (..) نبأ وفاة المغفور له، الأخ العزيز والزميل عبد المحسن عبد المجيد الديلاوي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا».

وأوضحت أن الديلاوي منذ توليه وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الادارية والخدمات بالمؤسسة الوطنية ساهم بشكل ملحوظ في إحداث نقلة نوعية، وتطور غير مسبوق في الإجراءات الإدارية وأشرف على إعادة بناء المقر الرئيسي للمؤسسة بعد «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له في سبتمبر 2018، كما ساهم في تحسين الخدمات التي يتلقّاها الموظفون بالمؤسسة.

فيما تقدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس، وكافة العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بأحرّ التعازي وأعمق المشاعر الاخوية المخلصة، إلى أهل وأسرة وذوي وزملاء الفقيد.