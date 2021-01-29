بالصور: افتتاح مقر الفرع البلدي القرضبة التابع لبلدية طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 29 يناير 2021, 06:03 مساء
افتتاح مقر الفرع البلدي القرضبة التابع لبلدية طبرق، 28 يناير 2021. (المجلس البلدي طبرق)

افتتح المجلس التسييري لبلدية طبرق يوم أمس الخميس، مقر الفرع البلدي القرضبة التابع لبلدية طبرق، بحضور أعضاء المجلس التسييري ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور امداوي، ومدير إدارة شؤون المحلات السيد عبدالرسول عبدربه ورئيس الفرع البلدي القرضبة السيد جمال مسعود وعدد كبير من أعيان وسكان الفرع.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، ألقيت العديد من الكلمات المعبرة عن المشروع والمشاريع التي أقيمت داخل الفرع البلدي القرضبة، شاكرين جهود المجلس التسييري للبلدية وإدارة شؤون المحلات ومكتب المشروعات بالبلدية ورئاسة الفرع.

وأضاف المكتب أن فرع البلدية القرضبة يقدم خدمات مختلفة للمواطنين القاطنين للمنطقة من إجراءات إدارية، تتعلق بشهادات حسن السيرة والسلوك وإثبات واقعة السكن وتلقي البلاغات الخاصة بالمياه والكهرباء والنظافة وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار
رياضة محلية
«الأدوية الأوروبية» تعلق على وفاة عشرات الأشخاص بعد تلقي لقاح «فايزر»
دولى
الكاظمي يعلن مقتل «نائب الخليفة» في تنظيم «داعش»
عربى
شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية ...
دولى
بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان
دولى
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«رويترز»: غضب في الصومال لإرسال شبان سرا للخدمة العسكرية في إريتريا
عربى
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«كيوبس» يكتشف «الرقصة الكونية» لـ5 كواكب خارجية
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين لفقدان الوزن