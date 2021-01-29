بوعلوية آمرًا لمنطقة طبرق العسكرية

مراسم التسليم والتسلم بين اللواء سالم الرفادي الآمر السابق لمنطقة طبرق العسكرية، واللواء الناجي بوعلوية الآمر الجديد, 28 يناير 2021. (الإنترنت)

جرت مساء أمس الخميس، مراسم التسليم والتسلم بين اللواء سالم الرفادي الآمر السابق لمنطقة طبرق العسكرية، واللواء الناجي بوعلوية الآمر الجديد، بحضور لجنة التسليم والتسلم المكلفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية، فإن عميد البلدية فرج بوالخطابية، وعضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم وضباط وضباط صف، حضروا مراسم التسليم والتسلم بمقر المنطقة العسكرية بطبرق، في أجواء سادها الهدوء وتنفيذ القرارات من الرؤساء.

وكلف القائد اللواء بحار الناجي بوعلوية، بمنطقة طبرق العسكرية، الأسبوعين الماضيين، بالإضافة لعمله السابق آمرًا لقاعدة طبرق البحرية.

مراسم التسليم والتسلم بين اللواء سالم الرفادي الآمر السابق لمنطقة طبرق العسكرية، واللواء الناجي بوعلوية الآمر الجديد, 28 يناير 2021. (الإنترنت)

مراسم التسليم والتسلم بين اللواء سالم الرفادي الآمر السابق لمنطقة طبرق العسكرية، واللواء الناجي بوعلوية الآمر الجديد, 28 يناير 2021. (الإنترنت)

مراسم التسليم والتسلم بين اللواء سالم الرفادي الآمر السابق لمنطقة طبرق العسكرية، واللواء الناجي بوعلوية الآمر الجديد, 28 يناير 2021. (الإنترنت)