فتح باب ترشيح مخاتير المحلات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 02:19 مساء
شعار بلدية سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي سبها فتح باب قبول طلبات الترشح لوظائف مخاتير المحلات.

ويجب توافر الشروط التالية في المتقدم: «ليبي الجنسية، ومن أهالي المحلة ومقيما في دائرتها، وحسن السيرة والسلوك، ويجيد القراءة والكتابة، ولا يقل العمر عن أربعين سنة»، حسب بيان أمس الخميس على صفحة البلدية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتضمن الشروط أيضا «أن لا يكون قد فصل تأديبيا من وظيفة عامة خلال السنوات الخمس السابقة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن تثبت لياقته الصحية للخدمة، وأن ينجح في امتحان المقابلة المقرر لشغل الوظيفة».

وأشار البيان إلى أن مكتب شؤون الفروع والمحلات بديوان المجلس البلدي سيتسلم الطلبات خلال ساعات الدوام الرسمي، على أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات نهاية ساعات العمل يوم الإثنين المقبل، ويجب أن يستوفي الملف المستندات المذكورة في الشروط، واستبعاد الملفات غير المستوفاة.

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