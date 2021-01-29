«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحلي الجبل الأخضر والخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على ساحل الجبل الأخضر وساحل الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بينما تكون شمالية غربية على الخمس ومصراتة، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت، وغدا على الخمس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.