لأول مرة.. انخفاض ساعات طرح أحمال الكهرباء لساعتين ونصف

مقر الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال ساعتين ونصف الساعة اليوم الجمعة.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد ساعات طرح الأحمال لهذا لمعدل، بعدما استقر خلال الأيام الماضية عند ثلاث ساعات، بانخفاض نصف ساعة عن منتصف الشهر الجاري، وساعة واحدة عن بداية الشهر.

وأرجع العاملون في شركة الكهرباء انخفاض ساعات طرح الأحمال إلى تحسن وضع الشبكة، إضافة إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا والتوسعات في مشروعات توليد ونقل الطاقة.