مسؤول بمصرف الوحدة: بوادر انفراج أزمة السيولة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 01:47 صباحا
نائب مدير إدارة فروع المنطقة الوسطى بمصرف الوحدة عمر اعبيد. (بلدية مصراتة)

قال نائب مدير إدارة فروع المنطقة الوسطى بمصرف الوحدة عمر اعبيد : إن سقف السحب للمواطنين من المصرف حاليا 500 دينار، متوقعا ارتفاع السحب خلال الفترة المقبلة، بعد البدء في شحن بطاقة الأغراض الشخصية، ووعود المصرف المركزي بفتح الاعتمادات لمصرف الوحدة.

وأوضح في في تصريح نقله مكتب العلاقات والإعلام بديوان بلدية مصراتة، أن السيولة النقدية ترد إلى المصرف بالإيداعات النقدية للزبائن والمتعاملين، ومبالغ مسحوبة عن مصرف ليبيا المركزي لصالح المصرف.

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وأشاراعبيد إلى أن مصرف الوحدة يدرس فتح فروع أخرى له داخل نطاق البلدية، مضيفاً أن المصرف به أكثر من 53 ألف حساب، وأن المرتبات تأتي على شكل صكوك وأرقام، ولا تأتي نقداً.

وأكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، متعهدا بتوفير كافة المواد للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

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