الخارجية الروسية تعلن تفاصيل مشاورات بوغدانوف والحويج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 09:25 مساء
بوغدانوف والحويج خلال لقاء بمقر العاصمة الروسية موسكو 28 يناير 2020. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث تطورات الأوضاع في ليبيا خلال مشاورات مع وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

وحسب بيان الخارجية الروسية، جرى «التأكيد على مهمة التعزيز الفعال لحوار ليبي مستقر بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد لصالح تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510».

وجدد الجانب الروسي تأكيد دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وفق البيان.

وتعددت أخيرا لقاءات نائب وزير الخارجية الروسي مع أعضاء من مجلس النواب والشخصيات الليبية بالتزامن مع جولات الحوار الجارية برعاية الأمم المتحدة، مما فتح باب التساؤلات بشأن هذه اللقاءات التي باتت تتكرر على نحو شبه أسبوعي.

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وبدأت هذه المشاورات مع شخصيات سياسية وبرلمانية في الرابع من ديسمبر الماضي، حين التقى بوغدانوف الشخصية العامة والسياسية الليبية معين الكيخيا، وفي 15 يناير استقبل ممثلين عما سماه الإعلام الروسي «حركة سيف الإسلام القذافي»، مفتاح الورفلي وعمر أبوشريدة.

وفي 16 يناير أجرى المسؤول الروسي مباحثات مع ممثل رئيس مجلس النواب عبدالباسط البدري، وبعد أقل من أسبوع من هذا اللقاء وتحديدا في 22 يناير كانت مباحثات نائب لافروف مع عضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي. وكان آخر لقاءات بوغدانوف مع عضو مجلس النواب عبدالناصر بن نافع الإثنين الماضي.

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