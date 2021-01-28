النيجر تطالب بتحرير مواطنيها والمهاجرين الموجودين في السجون الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 07:27 مساء
مندوب النيجر الدائم في الأمم المتحدة، عبدو آبار، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، 28 يناير 2021. (الأمم المتحدة)

طالب مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة بضرورة تحرير المهاجرين والمواطنين النيجريين الموجودين في السجون الليبية، داعيا كذلك إلى ضرورة إجراء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال مندوب النيجر في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا إن «الإخفاء القسري يعد انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان ويجب التحقيق في ذلك».

وأضاف أن وجود المرتزقة في ليبيا «يدعو للقلق»، مشددا على ضرورة «الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار» بموجب الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».

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