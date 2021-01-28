مندوب الصين: على الليبيين العمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 07:09 مساء
مندوب جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة. (لقطة من تسجيل جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الأمم المتحدة)

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إنه «يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا».

ودعا مندوب الصين في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف مندوب الصين أمام مجلس الأمن قائلا: «يجب علينا استئصال المحاربين الأجانب في ليبيا»، معتبرا أن «العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية».

كما شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة «حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا»، مؤكدا أن «احترامها واجب على الطرفين».

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