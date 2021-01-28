مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 07:01 مساء
المندوبون الدائمون للدول أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مفتوحة حول ليبيا، 28 يناير 2021. (الأمم المتحدة)

اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن عدم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار «أمر غير مقبول»، مشيرا إلى أن «عناصر مسلحة وتدخلات أجنبية لا تحترم الاتفاق في ليبيا» الموقع لوقف لإطلاق النار في جنيف أواخر أكتوبر 2020.

وقال المندوب الفرنسي في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، إن «الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول»، مشددا على أنه «يجب مغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية».

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن «تساهم في حظر عملية توريد الأسلحة من البحر».

كما اعتبر مندوب فرنسا أن «اختيار سلطة تنفيذية موحدة هي خطوة مهمة نحو الاستقرار في البلاد».

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