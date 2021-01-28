مندوب بريطانيا: يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعم السلام والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 06:25 مساء

شدد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة توحيد الجهد الدولي لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، التي نبه إلى أن اقتصادها على حافة الهاوية بسبب استمرار الصراع.

وقال مندوب بريطانيا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الخميس، إنه «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعم السلام والاستقرار في ليبيا» و«نحن مستعدون للوفاء بوعودنا في مؤتمر برلين».

ورأى مندوب بريطانيا أن «الليبيين يرغبون في توحيد السلطة السياسية»، مؤكدا سعي بلاده إلى دعم ليبيا نحو المسار السياسي، منبها إلى أن «اقتصاد الليبي أصبح على حافة الهاوية ويجب توحيد ميزانية البلاد».

وحث مندوب بريطانيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ضرورة «التوصل لتسوية سياسية والتوصل إلى حكومة موحدة ترضي الجميع». معتبرا أنه «لا مكان للمقاتلين الأجانب بليبيا وانتهاك سيادتها وخاصة فاغنر» في إشارة إلى الشركة الروسية المقربة من الكرملين.

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