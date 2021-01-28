مندوب أميركا يدعو الأطراف الليبية للعمل بجدية من خلال ملتقى الحوار السياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية

مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. (الإنترنت)

دعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كافة الأطراف الليبية إلى العمل بجدية من خلال ملتقى الحوار السياسي لتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات في ديسمبر، مؤكدا ترحيب واشنطن بتعيين الدبلوماسي السلوفاكي مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأثنى مندوب الولايات المتحدة في كلمته على ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعيا الأطراف الليبية إلى «أن تنتهز الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية للخروج من الوضع القائم»، مؤكدا أن واشنطن «تؤمن أن ليبيا تواجه منعطفاً حاسماً لإنهاء الصراع».

ورحب المندوب الأميركي باتفاق المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء انتخابات نهاية العام الجاري، وقال إن «على مجلس الأمن دعم الانتخابات الليبية ليستعيد الشعب حقه».

وأضاف المندوب الأميركي أن على «كل الأطراف الخارجية الضالعة في الصراع الليبي أن تكف وتخرج من ليبيا حالا»، داعيا «تركيا وروسيا إلى العمل فورا على سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا».

وطالب أيضا «كل الأطراف بدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة بدءا من فتح الطريق الساحلي. وندعو رئيس الوزراء إلى العمل على فتح الطريق». مطالبا البعثة الأممية بتحديد سبل دعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وشدد كذلك على ضرورة «إجراء تحقيقات مستقلة حول اكتشاف المقابر الجماعية».