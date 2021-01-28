وليامز: تنفيذ وقف إطلاق النار لا يقع على عاتق اللجنة العسكرية فقط

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن «تنفيذ وقف إطلاق النار لا يقع على عاتق اللجنة العسكرية فقط، بل على القيادة السياسية والعسكرية للجانبين»، مشيرة إلى أن «اللجنة العسكرية طلبت مرارًا تنفيذ حظر الأسلحة وتقديم المساعدة للإسراع بمغادرة المقاتلين الأجانب».

وشددت وليامز في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على «أهمية احترام وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة ومغادرة المقاتلين الأجانب»، مؤكدة أن «اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تعمل على إخراج جميع المرتزقة من البلاد».