وليامز: الدعم الخارجي للأطراف الليبية لم يتوقف بعد مؤتمر برلين

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن الدعم الخارجي للأطراف الليبية «لم يتوقف بعد مؤتمر برلين» الذي عقد في يناير 2020، رغم أن عملية برلين هيأت مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مع الأطراف الليبية.

وأضافت وليامز في إحاطتها إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في أكتوبر 2020 «لا يزال ملتزما به»، مؤكدة أن اللجنة العسكرية المشتركة «تستحق الثناء»، لأنها «أكدت التزامها بإعادة المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم».

وكررت وليامز دعوة الأمين العام الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى مشاركتها في حوار رقمي مع 1000 ليبي أظهر 76% منهم تأييدهم إجراء الانتخابات.