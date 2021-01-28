بيانات رسمية: ارتفاع أسعار أكثر من نصف السلع الأساسية في طرابلس خلال 2020

سوق شعبية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق حدوث ارتفاع ملحوظ في المتوسط العام لأسعار أكثر من نصف السلع الغذائية الرئيسية بالسوق المحلية في مدينة طرابلس في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2020.

وارتفعت أسعار 38 سلعة بنسبة 52.05% من إجمالي 73 سلعة رصدها التقرير، وكان الدقيق المحلي عبوة 1 كجم، والدقيق المستورد، والسميد، والكسكسي المستورد دياري، والسكر، والشاهي الأحمر، والمكرونة المحلية، والمكرونة المستوردة، وزيت ذرة تونسي (الصافي)، وزيت ذرة مصري (العربي)، وتن محلي جنزور، وتن صن أندونيسي من أبرز السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعًا خلال العام الماضي.

كما شمل الارتفاع أسعار اللحوم بصفة عامة، والألبان السائلة والمكثفة، والأجبان، والخضراوات، والفواكه مثل الطماطم، والفلفل الأخضر، والبصل الجاف، والثوم المحلي والمستورد، والبطاطس، والموز، والتفاح.

أسباب زيادة الأسعار

وحدد التقرير، الذي أعده قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد تسعة أسباب لهذه الزيادات، من بينها توقف منظومة الاعتمادات المستندية بمصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من العام 2020، وزيادة السحب على السلع الغذائية بكميات كبيرة وتخزينها في المنازل بعد صدور قرار المجلس الرئاسي بالحجر المنزلي الكامل.

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إضافة إلى توقف حركة دخول السلع من المنافذ البرية في كل من منفذ رأس اجدير وامساعد، ما أدى إلى توقف انسياب دخول السلع، وكذلك تعرض عديد السلع للأحوال الجوية غير المناسبة، وكذلك توقف حركة شحن الحاويات بين عديد الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمرض «كورونا».

علاوة على إيقاف عديد الدول الصناعية تصدير السلع الغذائية الأساسية نتيجة توقف مصانعها عن الإنتاج والتخوف من نقص مخزونها الاستراتيجي من السلع والبضائع نتيجة الإجراءات الاحترازية، وسحب بعض التجار بالسوق المحلية السلع بقصد المضاربة في أسعارها، وعدم تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالإنتاج المحلي مثل أسواق الخضراوات والفواكه.

وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم، أوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلية، بجانب أن فترة حلول عيد الأضحى المبارك من الفترات التي ترتفع فيها أسعار اللحوم بسبب نقص العرض من المواشي الحية المحلية.

انخفاض أسعار 33 سلعة في طرابلس

وحسب التقرير المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، الخميس، فقد انخفضت أسعار 33 سلعة بنسبة 45.21% من إجمالي السلع المرصودة البالغ 73، وكان الدقيق المحلي عبوة 50 كجم والأرز البسمتي، وأرز أبو السنت، وأرز سوس (حبة طويلة- حبة قصيرة) وأرز المبروك من أبرز السلع التي شهدت أسعارها انخفاضًا خلال العام الماضي.

ورصد التقرير انخفاض أسعار الشاي الأحمر وزيت الذرة (البركة، الصفوة، معجون طماطم مستورد، ماجول، سلودر، البستان)، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض المعلبات السمكية بنسب متفاوتة وكذلك لحوم الدواجن المحلية ولحم البقر المستورد وبيض المائدة.

كما انخفضت أسعار الألبان المكثفة (الزهرات- جودي)، وكذلك أسعار حليب الأطفال ماي بوي وبسكويت سيرلاك فواكه، وكذلك أسعار العصائر باستثناء عصير سنتوب أطفال الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 31.2%.

وحسب التقرير، فقد أظهرت نتائج المقارنة لأسعار متوسطات السلع أن هناك استقرارا في أسعار بعض السلع، حيث استقرت أسعار سلعتين بنسبة 2.74% من إجمالي السلع المرصود أسعارها ومنها طماطم صاحب الجبل (تونسي) وزبادي النسيم (علبة).