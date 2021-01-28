انتهاء مهلة الترشح لـ«الرئاسي» والحكومة.. و6 مرشحين معلنين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 02:10 مساء
إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت في تونس، (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت اليوم الخميس مهلة الأسبوع التي حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفتح باب الترشح إلى مناصب السلطة التنفيذية الجديدة «المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة»، بعد اختيار آلية الترشح لهذه المناصب في وقت سابق.

ووفق المعلومات المتاحة، فهناك ستة مرشحين معلنين إلى الآن هم: «رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسفير ليبيا الحالي لدى الأردن محمد البرغثي، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مصطفى دلاف البرعصي، وعضو المؤتمر الوطني السابق عن المرج الشريف الوافي، وسفير ليبيا السابق لدى اليونان محمد يونس المنفي، وسفير ليبيا في سويسرا السابق علي بوخيرالله البرعصي».

وبعد انتهاء فترة الترشيح، سيعقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، وفق البعثة.

يذكر أن باب الترشح فتح الخميس 21 يناير الجاري، لعضوية السلطة التنفيذية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

- البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية

البعثة الأممية تعلن موافقة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة

وأوضحت البعثة في بيان حينها، أن لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة، ستشكل لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم ومرشحي رئاسة الحكومة.

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