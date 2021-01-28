طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 12:51 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 715 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 299 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ58 حالة، ثم الزاوية الغرب بـ43 حالة جديدة، و38 حالة في الزاوية المركز، و30 حالة في جنزور، و27 حالة في زوارة، و23 حالة في الماية، و21 حالة في غريان، و20 حالة في الخمس، و16 حالة في زليتن، و11 حالة في كل من العجيلات والقرة بوللي، وعشر حالات في زلطن، وتسع حالات في الزنتان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى سبع حالات في كل من بني وليد والعزيزية وسبها وصبراتة ويفرن والمنشية الجميل، وست حالات في كل من قصر بن غشير وطبرق، وخمس حالات في كل من سوق الخميس أمسيحل والشاطئ ووادي عتبة، وأربع حالات في كل من السائح وأجدابيا والعامرية والكفرة وقصر الأخيار وبنت بية وسرت، وثلاث حالات في كل من القلعة والرجبان، وحالتين في صرمان، وحالة واحدة في كل من جادو والبوانيس والبريقة والمعمورة.

وتماثل للشفاء 887 مصابا، بينهم 729 حالة في طرابلس، و15 حالة في قصر بن غشير، وثلاث حالات في الزنتان، وحالتان في كل من أجدابيا والخمس والكفرة، وحالة في البريقة، وأربع حالات في غريان، و15 حالة في سبها، و12 حالة في صبراتة، و21 حالة في العجيلات، و40 حالة في مصراتة، وعشر حالات في زوارة، و31 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 30 مصابا، منهم 18 حالة في طرابلس، وأربع حالات في الزاوية المركز، وحالة في كل من قصر بن غشير ودرج وترهونة وظاهر الجبل والخمس ومصراتة وجنزور وككلة.

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