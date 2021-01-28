«مكافحة الأمراض»: 715 إصابة جديدة بـ«كورونا» و30 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 12:29 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 887 شخصًا، في حين توفي 30 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستلم المركز 4350 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1120 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 206 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 114 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 104 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 71 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 182 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 526 عينة.

إضافة إلى مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 30 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 9 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 17 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 161 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 98 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 73 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتين.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 116 ألفا و779 حالة، منها 18 ألفا و654 نشطة، و96 ألفا و293 متعافى، في حين توفى 1832 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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