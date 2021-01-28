النائب عبدالجواد العبيدي ينسحب من الترشح لرئاسة المجلس «الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 01:48 صباحا
رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبد الجواد العبيدي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبد الجواد العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، بعد ما أعلن نيته الترشح لهذا المنصب في نوفمبر الماضي.

وأوضح العبيدي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «الوقت الممنوح للسلطة التنقيذية الجديدة (18 شهرا) غير كاف لتنفيذ اي مشروع وطني»، ووصف ما هو معروض بأنه «محاصصه بين الاقاليم لاتخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاص».

وقال «لا يرغب أحد في مشروع بناء الوطن، وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا مالا أسمح لنفسي بجرها فيه»، مضيفا «وجدت ان مصير ليبيا ليس بيد أولادها، إنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد». واختتم بالقول «ليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة، إلا انني مطمئن عليها، لأنها ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخه بين دول العالم» .

وتنتهي اليوم الخميس المدة التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم للتقدم بأوراق الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية، والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه
دولى
بكاء وانهيار.. الدنمارك تحطم حلم المنتخب المصري الغائب منذ 20 عاما في مونديال ...
رياضة عالمية
إدارة بايدن تعلق بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات «إف-35» للإمارات
دولى
البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي «واضح ومعمق» حول منشأ «كوفيد-19»
دولى
كندا: سكان بالعاصمة يسعون لتغيير اسم «ترامب» الذي يحمله شارعهم
دولى
بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا تعلن فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر
دولى
بوتين يندد بمجموعات الإنترنت العملاقة ويتهمها بأنها أصبحت «منافسة للدول»
دولى
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
أبراموفيتش المتسرع و300 مليون دولار ملفات تنتظر توخل المشاكس في تشيلسي
رياضة عالمية
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من تعطيل الاقتراع