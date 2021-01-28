النائب عبدالجواد العبيدي ينسحب من الترشح لرئاسة المجلس «الرئاسي»

رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبد الجواد العبيدي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب المستشار عبد الجواد العبيدي انسحابه من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، بعد ما أعلن نيته الترشح لهذا المنصب في نوفمبر الماضي.

وأوضح العبيدي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «الوقت الممنوح للسلطة التنقيذية الجديدة (18 شهرا) غير كاف لتنفيذ اي مشروع وطني»، ووصف ما هو معروض بأنه «محاصصه بين الاقاليم لاتخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاص».

وقال «لا يرغب أحد في مشروع بناء الوطن، وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية وهذا مالا أسمح لنفسي بجرها فيه»، مضيفا «وجدت ان مصير ليبيا ليس بيد أولادها، إنما بيد دول خارجية تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد». واختتم بالقول «ليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة، إلا انني مطمئن عليها، لأنها ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخه بين دول العالم» .

وتنتهي اليوم الخميس المدة التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم للتقدم بأوراق الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية، والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.