بوقادوم لـ«سيالة»: الحل يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 12:09 صباحا
وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة ونظيره الجزائري صبري بوقادوم خلال لقاء في العاصمة طرابلس 27 يناير 2021. (إدارة الإعلام)

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم حرص بلاده على أن تعود ليبيا آمنة مستقرة، ودعا الليبيين إلى توحيد جهودهم للتوصل إلى حل ليبي - ليبي يحقق الاستقرار. 

وخلال استقبال وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة للوزير الجزائري الأربعاء في العاصمة طرابلس، عبر بوقادوم عن «استعداد الجزائر لدعم ليبيا وشعبها وتلبية ما يطلب منها في الخصوص» مؤكدا أن «بلاده تدعم ما يريده الليبييون، والحل يجب أن ينبع من الليبيين انفسهم»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق.

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وأبدى الوزيران «استعدادهما لبدء العمل بين الخبراء في الجانبين على تفعيل أطر التعاون المشترك في أقرب الآجال، كما تم بحث التعاون على مجابهة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على تنسيق في الخصوص بين الخبراء المتخصصين من الجانبين».

وعبر سيالة عن شكره للجزائر لارسالها لفريق الخبراء الفنيين الذي قام بمساعدة الفريق الفني الليبي في صيانة وتشغيل محطة كهرباء الخمس، ورأى أن ذلك ليس بغريب على الجزائر وشعبها، واتفق الجانبان على استمرار هذا التعاون للاستفادة من خبرة الجزائر في مجال الكهرباء والطاقة خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا .

وحسب الخارجية، استعرض الجانبان الوضع الراهن في اتحاد المغرب العربي وآفاق تحريكه وتطويره، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة السفير الجزائري عبدالقادر حجازي، وسعد معاندي المدير العام للبلدان الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ومن الجانب الليبي سهيل محمد التريكي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

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