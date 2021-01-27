مصرف الوحدة يقدم «تسهيلات مالية» لإنشاء مبنى إداري جديد لـ«البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 08:03 مساء
اجتماع بين مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف الوحدة، 27 يناير 2021. (شركة البريقة لتسويق النفط)

اتفقت شركة البريقة لتسويق النفط مع مصرف الوحدة على تقديم تسهيلات مالية لصالحها؛ بهدف إنشاء مبنى إداري جديد على أرض مملوكة لها، يتمكن من خلالها المصرف من تقديم مختلف الخدمات المصرفية لمستخدمي الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري بمقر الشركة بطريق المطار، وضم كلًا من رئيس لجنة الإدارة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة ومدير عام الشؤون المالية والمستشار القانوني للجنة وبعض المختصين بشركة البريقة ونائب مدير مصرف الوحدة، وفق بيان لشركة البريقة.

- شركة البريقة: التنسيق مع مستودع سبها لتخصيص وقود للمستشفيات ومراكز العزل بالجنوب

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل والصعوبات المالية التي تخص الأعمال المصرفية، ووضع الحلول لها بما يتماشى والمشاريع المستقبلية التي تخص الجانبين.

اجتماع بين مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف الوحدة، 27 يناير 2021. (شركة البريقة لتسويق النفط)
اجتماع بين مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف الوحدة، 27 يناير 2021. (شركة البريقة لتسويق النفط)
اجتماع بين مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط ومصرف الوحدة، 27 يناير 2021. (شركة البريقة لتسويق النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كندا: سكان بالعاصمة يسعون لتغيير اسم «ترامب» الذي يحمله شارعهم
دولى
بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا تعلن فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر
دولى
بوتين يندد بمجموعات الإنترنت العملاقة ويتهمها بأنها أصبحت «منافسة للدول»
دولى
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
أبراموفيتش المتسرع و300 مليون دولار ملفات تنتظر توخل المشاكس في تشيلسي
رياضة عالمية
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من تعطيل الاقتراع