بحضور الحويج.. عقيلة صالح يستقبل وفدا من قبائل ورفلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:30 مساء
عقيلة صالح يستقبل وفدا من قبائل ورفلة بحضور الحويج بمكته في القبة، 27 يناير 2021. (مجلس النواب)

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة، اليوم الأربعاء، وفدًا من قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا، بحضور وزير الخارجية في الحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج.

وخلال اللقاء، عبر الوفد عن تأييد ومساندة تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، إضافة إلى دعم «مبادرة القاهرة» ومخرجات مؤتمر برلين، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

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وثمّن الوفد دعم رئيس مجلس النواب المستمر «للقوات المسلحة العربية الليبية ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية»، مشددًا على «وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين».

بدوره أثنى عقيلة صالح على «دور قبائل ورفلة إبان جهاد الشعب الليبي ضد المستعمر ودورها في بناء الدولة الليبية»، مؤكدا أن «وحدة الوطن لا مساومة عليها».

عقيلة صالح يستقبل وفدا من قبائل ورفلة بحضور الحويج بمكته في القبة، 27 يناير 2021. (مجلس النواب)
عقيلة صالح يستقبل وفدا من قبائل ورفلة بحضور الحويج بمكته في القبة، 27 يناير 2021. (مجلس النواب)
عقيلة صالح يستقبل وفدا من قبائل ورفلة بحضور الحويج بمكته في القبة، 27 يناير 2021. (مجلس النواب)
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