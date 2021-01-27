تشديد إجراءات الوقاية في حقول «أجوكو» بعد الاشتباه في إصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 02:07 مساء
شعار شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، (اأرشيفية: لإنترنت)

وجهت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بتشديد الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمواقع والحقول التابعة لها، «بعد ورود تقارير من بعض الحقول حول وجود حالات اشتباه بها».

جاء ذلك في مذكرة من رئيس لجنة إدارة الشركة فضل الله احتيتة إلى مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، حسب ما جاء على صفحة حقل مسلة وماجد في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ودعت المذكرة إلى التواصل مع مراقبي الحقول ومديري الإدارات؛ لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفيروس، وتنفيذها بكل حزم وعدم التهاون فيها، والحفاظ على سلامة العاملين بالشركة.

كما طالبت بإجراء الكشوفات والمسوحات لجميع القادمين للحقول، والحد من التنقل ومراعاة التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والراحة، وإجراءات العزل لحالات الاشتباه، وارتداء الكمامات وتعقيم الأماكن، وإعداد تقرير شامل عن الوضع الصحي بالمواقع والإجراءات المتخذة بالخصوص، والعمل على الحد من الازدحام والتنقل، وتنفيذ سياسات إدارة الصحة والسلامة والبيئة في هذا الشأن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة الكهرباء تعلن عن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الأربعاء (27 يناير ...
ليبيا
الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟