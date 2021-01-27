بالصور: غلق مطعم في جزيرة الفرناج بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 01:51 مساء
أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة في مطعم بطرابلس، 27 يناير 2021، (صفحة المركز على فيسبك)

أغلق الحرس البلدي فرع طرابلس مطعما في منطقة جزيرة الفرناج، بعد زيارة من مفتشي مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة.

جاء ذلك ضمن جولة من المفتشين على المطاعم في المنطقة، حسب بيان مركز الرقابة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات على المطعم وهي: «النظافة العامة سيئة، والزيت المستخدم في عملية القلي مستهلك، والثلاجة الداخلية بها خلط من مواد غذائية وخضراوات ولحوم، والمخزن يحتاج إلى تهوية وتنظيم، ولا تفرز البطاطا بشكل جيد خلال عملية التقشير».

قياس جودة الزيت المستخدم في إعداد الطعام
ثلاجة داخلية في المطعم
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