«الأرصاد» يحذر من هطول أمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 12:54 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار بنسبة جيدة على مناطق شمال شرق ليبيا غدا الخميس، مصحوبة بخلايا رعدية.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون غزيرة خصوصا على مناطق «سهل بنغازي، والمرج، وقصر ليبيا، وشحات، ودرنة، وأم الرزم، والمخيلي، والتميمي، والقعرة، وطبرق»، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولفت البيان إلى أن موجة الطقس السيئ ستتسبب في جريان المياه ببعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، كما من المحتمل سقوط حبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر.

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