طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 765 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 353 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ91 حالة، ثم الزاوية المركز بـ39 حالة، و30 حالة في زوارة، و24 حالة في الزاوية الغرب، و21 حالة في جنزور، و19 حالة في زليتن، و14 حالة في العجيلات، و13 حالة في المعمورة، و11 حالة في كل من نالوت وقصر بن غشير وغريان، وعشر حالات في كل من سبها والقرة بوللي وسواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى سبع حالات في كل من الجميل وظاهر الجبل والشاطئ وقصر الأخيار وسوق الخميس أمسيحل، وست حالات في بني وليد، وخمس حالات في كل من السائح ورقدالين والزهراء والأصابعة، وأربع حالات في كل من أجدابيا والعواتة وسرت، وثلاث حالات في كل من صبراتة والمنشية الجميل، وحالتين في كل من وازن وككلة والخمس ويفرن والزاوية الجنوب وأم الأرانب، وحالة واحدة في كل من السبيعة وغدامس وزلطن والقطرون وتراغن والبريقة ودرج.

وتماثل للشفاء 1119 مصابا، منهم 893 حالة في طرابلس، و33 حالة في السائح، وثلاث حالات في غريان، وحالة في البريقة، وست حالات في أجدابيا، و25 حالة في بني وليد، و15 حالة في سبها، و29 حالة في مصراتة، و69 حالة في الزاوية الغرب، و20 حالة في كل من زليتن والزاوية المركز، وخمس حالات في زوارة.

في حين توفي 13 آخرون، بينهم حالة واحدة في كل من الزاوية الغرب ورقدالين والبريقة وأجدابيا والرجبان وصبراتة والرحيبات ومصراتة والعجيلات وزوارة.